Federico Jiménez Losantos ha entrevistado este viernes a Santiago Abascal, presidente de Vox, con quien ha abordado asuntos de actualidad tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España.

Abascal tiene claro que lo que estamos viviendo es un "golpe de Estado institucional" protagonizado por el propio Gobierno. En cuanto a la gestión de la pandemia, Abascal ha reflexionado sobre el confinamiento: "En el primer confinamiento nos encerraron sin poder salir, en esta segunda ola, han confinado al Rey", decía antes de señalar que, según la información que manejan, "el Gobierno está evitando que el Rey acuda a otros eventos", además del veto en Cataluña.

En este sentido, Abascal ponía en valor la actuación de la Corona ante "el momento más difícil que ha vivido nuestra democracia que fue el golpe del 1 de octubre" y que fue el Rey con su intervención el que "salvó la democracia", por eso, dice, la izquierda "no se lo perdona".

Para el presidente de Vox, "el que tenía que estar confinado, pero en la cárcel, es el Gobierno, entre otras cosas, por su gestión de esta crisis sanitaria".

La moción de censura

En cuanto a la moción de censura que Vox ha presentado esta semana en el Congreso, Abascal ha recordado que "emplacé en mayo al PP a presentar la moción de censura porque entendía que era una responsabilidad del primer partido de la oposición", pero ante la negativa decidieron lanzarla ellos. "Sigo tendiéndoles la mano. Hay fórmulas para colaborar en la moción, incluso desde el PSOE", decía Abascal en Es la Mañana de Federico, insinuando que algún diputado del PSOE podría participar, siquiera para conservar el escaño. "Esta moción de censura interpela a todos los diputados".

"Una de las críticas a la moción de censura es que íbamos a reforzar al Gobierno y que no daban los números y, acto seguido, Pablo Casado anuncia una moción de reprobación para Iglesias y Garzón para la que tampoco dan los números", por eso se pregunta Abascal si esas reprobaciones "están fortaleciendo a Iglesias y Garzón y debilitando al Rey".

Y continúa criticando al PP por no apoyar la moción de censura. Según el líder de Vox, la posición del partido de Pablo Casado de no apoyarla porque no dan los números "es un argumento pérfido que ha presentado el PP que serviría para no plantear nada nunca en el Congreso porque va a ser votado en contra por más gente. La labor de oposición que estamos haciendo poco a poco va haciendo mella porque el Gobierno va bajando en las encuestas y nosotros subiendo". "Si con los ataques al Rey, a la Justicia, con un Gobierno ocupado por mafias no presentamos una moción de censura mejor nos vamos de la política", ha sentenciado el presidente de Vox.