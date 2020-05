Elías Bendodo: "El socialismo no podía permitir que se conociera la buena gestión de Andalucía ante el coronavirus"

Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha asegurado en una entrevista en En Casa de Herrero que el primer día de la fase 1 en seis de las ocho provincias ha transcurrido con normalidad y ha mostrado su malestar por "el agravio y la injusticia" ante el "daño hecho" porque Málaga y Granada se quedaran fuera de esa etapa del desescalamiento.



Y ha explicado la secuencia de los hechos que llevó a esa decisión, para él, injusta: "El día del anuncio por parte del ministro de las provincias que pasaban a la fase 1, en una suerte de Gran Hermano, llamó a nuestro consejero de Salud y le anunció que se mantenía el criterio por provincias y que Málaga y Granada no pasaban. Nuestro consejero le dijo que no compartíamos la decisión pero que la aceptábamos siempre y cuando se siguiera el mismo criterio para todas las provincias, dijo que ningún problema. Hora y cuarto después el secretario general del Ministerio de Sanidad llaman al consejero y le dice que cambian de criterio y que si aceptan el criterio de los distritos sanitarios y por tanto las ocho provincias andaluzas pasan a fase 1 menos los 3 distritos de los 33 que tenemos en Andalucía, uno en Málaga y dos en Granada, propuesta que habíamos hecho nosotros".

Y continúa: "45 minutos después, en rueda de prensa, el ministro vuelve a anunciar oficialmente que Andalucía aplica el criterio de las provincias, deja fuera al conjunto de Málaga y Granada, pero aplica el criterio de los distritos sanitarios a otras comunidades autónomas. Eso es absolutamente injusto porque no se puede tratar de distinta manera a una provincia y a otra. Eso es lo que nadie nos ha explicado y estamos hartos de preguntarlo porque no es un criterio sanitario".



Bendodo ha asegurado que ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, les hace pensar que dejar fuera a estas dos provincias se ha debido a motivos políticos y no sanitarios: "Yo creo que sinceramente el socialismo no podía permitir que Andalucía, que ha funcionado muy bien durante la pandemia adoptando medidas acertadas, pudiera arrojar un mapa absolutamente blanco de esta buena gestión el día de esa decisión. Yo creo que no hay otra motivación que la política. ¿Cuál es el criterio sanitario para que en el País Vasco los ciudadanos se puedan mover de provincia a provincia y en el resto de España no? Es un motivo político".

Preguntado por si Valencia es coartada para castigar a Madrid o a parte de Andalucía porque no me interesa que su gestión salga bien y para que nadie me pueda acusar de sectarismo meto en el saco a Valencia: "Yo quisiera pensar que estamos en un país serio y que hay que regirse por criterios exclusivamente sanitarios, pero no los hayamos. No quisiera pensar eso porque sería muy triste".

El siguiente paso que va a dar la comunidad andaluza es "solicitar, a diferencia de la otra vez, que las dos provincias completas Málaga y Granada pasen a la fase 1 el viernes o el lunes".

Sobre las imágenes vistas en ciudades como Bilbao o Sevilla con terrazas de bares llenos de gente sin guardar las medidas de seguridad recomendadas por Sanidad, el consejero y portavoz ha asegurado que "la inmensa mayoría de los españoles se ha comportado con responsabilidad y ejemplaridad en este confinamiento, como en todo habrá habido personas que han incumplido las normas y que se han excedido, en el caso de Andalucía la gran mayoría han cumplido a rajatabla y ese ha sido uno de los motivos de la buena evolución de la pandemia aquí".