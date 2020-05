Ximo Puig se queja al Gobierno: "Hay que tener muy claros los parámetros para cambiar de fase"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se quejó este domingo de que el Ministerio de Sanidad "cambiara las reglas del juego a mitad del partido", por eso ha pedido al Gobierno en una entrevista en En Casa de Herrero que deje claros los criterios, parámetros e indicadores necesarios para pasar de una fase a otra de la desescalada. "En todo este barullo que se formará en el pase de las Comunidades Autónomas a las distintas fases hay que tener muy claros los parámetros, criterios e indicadores" y cree necesario que "la opinión pública vea que esto no es una carrera alocada, que no es un concurso". "Lo importante es vencer a la pandemia y no hay gente que piense más en términos económicos o sanitarios", ha dicho el presidente valenciano.

Su malestar por haberse quedado fuera de la primera fase de la desescalada ha quedado claro al insistir en que "al principio teníamos claro que teníamos que garantizar una serie de cuestiones previas ante la posibilidad de nuevas pandemias y desde el Ministerio hay una base general para presentar la propuesta, pero cuando se produce una reflexión desde el propio Ministerio y se generan nuevos parámetros eso es lo que no se entiende, hay que generar seguridad".

El presidente autonómico ha reconocido que la consejera de Sanidad valenciana ha mantenido contactos con el Ministerio y por eso espera que "en las próximas horas se pueda confiar ese marco en el que no pueda haber sorpresas".

Ximo Puig ha querido evitar confrontamientos entre comunidades autónomas: "Nunca criticaré lo que ha hecho la Comunidad de Madrid u otra comunidad porque cada una ha tenido que lidiar con la situación que le ha tocado y han sido situaciones extremadamente difíciles. No hay solución desde la confrontación. Nos estamos jugando el país".

Sobre las dudas que ha generado que todas las regiones del País Vasco hayan pasado a la fase 1 por considerarse un trato de favor al PNV por el apoyo a Pedro Sánchez en la última prórroga del estado de alarma, Puig ha pedido que "los criterios tienen que ser objetivos y si valen para una comunidad tienen que valer para todos". Y ha puesto de ejemplo "la unidad territorial" que, según él "tiene que ser así y cuando pasemos a una fase con cierta movilidad no es lógico que el que viva en Valencia no pueda ir a 60 km fuera de valencia y si a 150 km dentro de la provincia".