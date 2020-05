Cómo será la vida post-coronavirus: lo que tienes que saber pero nadie se atreve a contarte

Cómo será la vida post-Coronavirus: en estas semanas de confinamiento, todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. ¿Podremos volver a nuestros bares y restaurantes preferidos? ¿La organización del trabajo será igual que antes? ¿Cómo haremos las compras, el ocio o el deporte? Y, por encima de todo: cuándo podremos reunirnos de nuevo con nuestros seres queridos. Cuándo podrán los nietos abrazar de nuevo a sus abuelos.

Contestar a estas preguntas no es sencillo: hay aspectos médico-científicos, pero también económicos y de organización social. Por eso, para tratar de poner luz a algunas de estas cuestiones, Nuria Richart y Domingo Soriano han invitado esta semana a Economía para quedarte sin amigos a Francisco Capella, miembro fundador del Instituto Juan de Mariana: nadie mejor para hablar de ciencia, economía, sociedad y de como se analizan estas cuestiones, que en ocasiones se tratan (de forma errónea) de forma aislada, casi como si unos y otros no tuvieran conexión entre sí. Con él conversaremos sobre cómo los diferentes escenarios médicos (si hay o no vacuna, si se descubre o no una cura) podrían trasladarse a nuestras calles en los próximos meses. Y sí, aquí encontrarás enfoques y opciones que nadie, ninguno de nuestros políticos o grandes medios de comunicación, te ha explicado hasta ahora.

