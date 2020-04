El exministro del Interior socialista, José Luis Corcuera, ha dejado clara su opinión acerca del actual PSOE y sobre cómo está gestionando el ejecutivo de Pedro Sánchez la crisis del coronavirus. Para empezar, José Luis Corcuera ha reconocido que no se siente identificado con el actual partido socialista :"¿Cómo me voy a identificar yo con este PSOE? Para suerte o para desgracia, yo a este señor (Pedro Sánchez) le conozco. Yo me acuerdo cuando lo del ébola, que el único difunto que hubo fue un perro, Escalibur, las cosas que le dijo al gobierno de la Nación. Dijo cosas tremendas"

Sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, el exministro socialista ha afirmado que es "incomprensible que siga mintiendo". Ha pedido al ejecutivo de Sánchez que digan "la verdad". En su opinión, la repuesta de España a la pandemia fue tardía. "El 8 de marzo ya se sabía que había coronavirus. No solo se tenía que haber prohibido las manifestaciones del 8-M, también el congreso de VOX , los partidos de fútbol y las concentraciones masivas"

Corcuera ha sentenciado que "los españoles llegaran a darse cuenta que han depositado su confianza en quien no la merece, en quien les mintió flagrantemente. Dijo que no iba a gobernar con unos y con otros y gobernó con los unos y los otros."