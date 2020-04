La economía del Coronavirus: cómo terminar el aislamiento y retomar la actividad, cuanto antes

Esta semana, Economía para quedarte sin amigos habla de economía y sanidad; del Coronavirus y de los efectos que puede tener en nuestras vidas; de cómo controlar la epidemia, pero también de cómo combatir la enfermedad sin causar un daño irreversible en nuestra economía.

Para este episodio, Nuria Richart y Domingo Soriano han traído a un invitado muy especial: Daoiz Velarde (@velardedaoiz) uno de los tuiteros españoles que antes alertó de las posibles consecuencias de la epidemia y que mejor ha escrito sobre las posibles medidas para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la misma.

El punto de partida de la conversación es que la actual situación es insostenible: no sólo desde una perspectiva social, sino también económica. O recuperamos la actividad económica pronto o el daño a nuestro tejido productivo puede ser letal.

Porque, además, el debate salud-economía es falso. Porque no es verdad que reactivar la economía tenga que ser sinónimo de peligro de que la epidemia se expanda. Y porque, no lo olvidemos, un colapso económico como el que se intuye, también tendrá consecuencias en términos sanitarios, de gasto público, de calidad de vida, etc.

De esta manera, Richart, Soriano y Daoiz, debatirán sobre cuáles deberían ser las prioridades de este Gobierno durante el Estado de Alarma. La primera, por supuesto, es contener la propagación del virus. Pero a partir de ahí, nuestra prioridad debería centrarse en ampliar los cuellos de botella del sistema sanitario: 1. Mascarillas y EPI, 2. Respiradores, 3. Camas, 4. Personal sanitario. También hablaremos de test, de estadística, de big data y de cómo salir del confinamiento con las máximas garantías. No será sencillo, pero debemos tomar decisiones cuanto antes... o será demasiado tarde.

