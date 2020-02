Del control horario a los mensajes de Whatsapp: ¿De verdad trabajas 40 horas a la semana?

No hay ni un solo español que no trabaje muchísimo, que no proteste, que no afirme que regala horas a su empresa, que no esté hasta arriba de curro... Hasta el funcionario con el puesto más tranquilo de la administración española se queja de que echa muchas más horas de las que debe. Esta semana, Economía para quedarte sin amigos se mete en un enorme jardín, una de las cuestiones más polémicas imaginables: cuánto trabajamos (de verdad) los españoles. [En el siguiente enlace, puedes encontrar los episodios anteriores de este podcast]

Hace unos meses se puso en marcha en las empresas españolas una medida polémica, el llamado "control horario". Ahora todos (o casi todos) fichamos. Y, con esta excusa, Richart y Soriano se preguntan, ¿de verdad, aquellos que trabajamos en una oficina y que somos los más afectados por ese control horario, estamos haciendo las horas a la semana que exige nuestro contrato? ¿Tenemos una doble vara de medir? ¿Somos muy estrictos cuando se trata de las exigencias de la empresa y muy flexibles con nuestras necesidades? ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo, en teoría en horario laboral, pero atentos al móvil, las redes sociales o los mensajes personales? ¿Debería contar ese tiempo como "trabajado"? ¿Es bueno que los empleados se tomen descansos y desconecten de sus tareas? ¿Cómo debemos contar ese tiempo de descanso que también beneficia a la empresa?

Además, nos preguntaremos cómo de lejos estamos de la famosa predicción de Keynes, que en los años 30 apostó por la semana laboral de 15 horas (porque las ganancias en productividad nos permitirían trabajar mucho menos que antes y mantener nuestras necesidades cubiertas). Aparentemente, seguimos muy lejos de aquel objetivo... pero sólo si no tenemos en cuenta otros factores, como la entrada más tardía al mercado laboral, el alargamiento de la esperanza de vida o el incremento de las fiestas y vacaciones que disfrutamos. Si lo miramos con cierta perspectiva, quizás nos llevemos una sorpresa también en este punto.

Richart y Soriano se arriesgan a perder nuevos amigos y se hacen todas estas preguntas incómodas. Y muchas otras, como el trato que los empleados por cuenta ajena (que tanto nos quejamos de nuestros jefes) dedicamos en nuestras casas a aquellos que trabajan para nosotros.

Para aquellos que quieran más información, aquí les dejamos algunos de los enlaces a los artículos comentados en este podcast:

