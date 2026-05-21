Editorial de Juan Pablo: Zapatero apunta a la cárcel

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Zapatero apunta a la cárcelJuan Pablo Polvorinos analiza la última hora sobre el caso Zapatero que apunta a que el expresidente mintió en la comisión del Senado.
- Madrid es Noticia: Ayuso carga contra el PSOE en el Pleno de Madrid: "Zapatero es el padrino del sanchismo"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Nuevo asalto del Gobierno al mercado de la viviendaLuis F. Quintero y su equipo analizan la política de vivienda del Gobierno.
- Kilometro Cero: 'CÚBIT. Ciencia + Arte' y 'Lo inexplicable'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Belleza: 'Rowse', segundo espacio en Madrid dedicado al 'slow beauty' y a la biotecnologíaIsabel González entrevista a Gabriela Salord, cofundadora y directora creativa de 'Rowse'
- Belleza: MUMONAIsabel González entrevista a Núria Aluart, fundadora de Mumona, y José Manuel Perrino, CEO de Pierino Cosmetics.
- Crónica Rosa: La familia Andic cierra filas con el heredero de MangoIsabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: La España negra de ZapateroRosana Laviada receurda con Dieter Brandau, Inda y Rubén Arranz cómo era la España de Zapatero ahora que tantos voceros intentan blanquearlo.
- El Primer Palo (20/05/2026); Cuestión de coco; el vestuario del MadridEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos trae una nueva sección al programa
- El Primer Palo (20/05/2026); Comentario de Juanma; las elecciones al Real MadridJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Suscríbase a los podcast