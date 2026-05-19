Editorial de Juan Pablo: Zapatero imputado: El PSOE se derrumba

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- Es Noticia: Zapatero, imputado por organización criminalZapatero, el primer presidente en ser imputado, lo está por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra.
- Editorial de Juan Pablo: Zapatero imputado: El PSOE se derrumbaJuan Pablo Polvorinos analiza la imputación del expresidente y las reacciones políticas del especto de la izquierda centradas en atacar a la Justicia.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ayuso y Almeida cargan contra Sánchez tras la imputación de ZapateroGonzalo Heredero comenta toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Así ha dado 'La Mañana de Federico' la imputación de ZapateroFederico Jiménez Losantos ha conectado en directo con Dieter Brandau que ha estado contando en La Radioteca todos los detalles del caso Plus Ultra.
- Con Ánimo de Lucro: La Audiencia Nacional imputa a ZapateroLuis F. Quintero y su equipo analizan la imputación del expresidente del Gobierno.
- Kilometro Cero: 'El lenguaje de los números'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Los Libros: 'El movimiento del caballo' de CamilleriAndrés Amorós comenta El movimiento del caballo.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- La verdadera razón por la que Miguel Bosé perdió la voz: un problema médico que él resume en "una muela"Federico e Isabel González hablan con Perla Della Nave, directora de la clínica Vericat.
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