Editorial de Juan Pablo: Sánchez destroza al PSOE y desaparece

Últimos audios
- Es Noticia: Sánchez y Montero llevan al PSOE a su peor resultadoJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en los resultados de las andaluzas donde el PSOE ha empeorado el peor resultado de su historia.
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez destroza al PSOE y desapareceJuan Pablo Polvorinos analiza los resultados electorales en Andalucía donde el PSOE ha horadado su suelo registrando el peor resultado de su historia.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- El Programa de Cuesta: Las elecciones andaluzas hunden a Sánchez ¡batacazo histórico del PSOE!Carlos Cuesta analiza el histórico batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas y la situación en la que queda Juanma Moreno al perder la absoluta.
- Con Ánimo de Lucro: Shakira tumba a Hacienda en los tribunalesLuis F. Quintero y su equipo analizan la victoria de Shakira frente a Hacienda.
- Kilometro Cero: La Casa de los CuidadosJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: Dónde comer cerca de Las VentasFederico, Isabel González y Alberto Fernández hablan sobre los mejores restaurantes cercanos a Las Ventas
- Qué me pasa, doctor: El doctor Gabriel Rodríguez alerta: la esofagitis eosinofílica se dispara en niños y jóvenesEl doctor Gabriel Rodríguez alerta en La Mañana de Federico del aumento de la esofagitis eosinofílica en jóvenes por la comida ultraprocesada.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast