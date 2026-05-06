Editorial de Juan Pablo: Luzón dolido se cobra su venganza

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Luzón dolido se cobra su venganzaJuan Pablo Polvorinos analiza el informe final del Fiscal jefe Anticorrupción que avala la rebaja de pena para Aldama en contra de la Fiscal General.
- Madrid es Noticia: Ayuso defiende su viaje a México: "La inversión extranjera en Madrid ha crecido un 68% desde 2019"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: 'Lexicon' y CiclaMadridJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Podía usar Sánchez los fondos UE para las pensiones?Luis F. Quintero y su equipo analizan la gestión de los fondos europeos.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Ahora sí, Julia Janeiro Campanario quiere ser famosaFederico e Isabel comentan la actualidad del corazón con Alaska y Beatriz Miranda.
- Hablemos con...: Marilia de 'Ella Baila Sola' celebra 30 años sobre los escenariosFederico e Isabel entrevistan a Marilia, la voz de 'Ella Baila Sola', que actuará en las Fiestas de San Isidro de Madrid.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: MEMA desaparece en plena crisis del hantavirusFederico analiza con Rosana Laviada, Raúl Vilas y Marhuenda la crisis del hantavirus y la desaparición de la ministra de Sanidad, Mónica García.
- El Primer Palo (05/05/2026); el ringJaime Ugarte charla con Emilio Marquiegui de la actualidad boxística
- Suscríbase a los podcast