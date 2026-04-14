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Editorial de Es Noticia

Editorial de Juan Pablo: El Gobierno estalla: Brutal ataque a Peinado

Juan Pablo Polvorinos analiza las críticas vertidas contra el juez Peinado por hasta tres ministros utilizando para ello el atril de la Moncloa.

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Juan Pablo Polvorinos analiza las críticas vertidas contra el juez Peinado por hasta tres ministros utilizando para ello el atril de la Moncloa.
LD

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