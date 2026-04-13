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Editorial de Es Noticia

Editorial de Juan Pablo: Jaque a la dama: Begoña al banquillo

Juan Pablo Polvorinos analiza la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción del caso y procesar a la mujer de Sánchez por cuatro delitos.

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Juan Pablo Polvorinos analiza la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción del caso y procesar a la mujer de Sánchez por cuatro delitos.
LD

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