Editorial de Juan Pablo: Claudia Montes y Ábalos: A todo tren destino Asturias

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- Editorial de Juan Pablo: Claudia Montes y Ábalos: A todo tren destino AsturiasJuan Pablo Polvorinos analiza la declaración de la amiga íntima de Ábalos que ante el juez ha declarado que no sabía que fue enchufada en Logirail.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Cómo salir de las crisis después de Sánchez?Luis F. Quintero y su equipo comenta cómo se debería abordar una reducciones de impuestos y gasto.
- Madrid es Noticia: El PP planta al Gobierno en la conferencia sobre menasGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Ampliación del metro hacia Madrid Nuevo NorteJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Crónica Rosa: Golpe a Isabel Pantoja: Chabelita y María del Monte, juntas en el balcón de Semana SantaFederico e Isabel González comentan la actualidad del corazón junto a Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande.
- Hablemos con Justo Algaba, sastre de torerosJusto Algaba cuenta a Federico los secretos del último vestido de Morante para el Domingo de Resurreción.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Jésica, testigo de cargoFederico analiza con Rosana Laviada, Manso e Ignacio de Pano el juicio por las mascarillas con el testimonio de Jésica.
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