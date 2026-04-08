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Editorial de Es Noticia

Editorial de Juan Pablo: Claudia Montes y Ábalos: A todo tren destino Asturias

Juan Pablo Polvorinos analiza la declaración de la amiga íntima de Ábalos que ante el juez ha declarado que no sabía que fue enchufada en Logirail.

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