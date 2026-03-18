Editorial de Juan Pablo: Pánico en el PSOE. Aldama entrega el sobre

Últimos audios
- Futbol es Radio (18/03/2026); El Madrid elimina al CityDani Blanco modera la tertulia con Alfredo Somoza, Ignacio Escudero y Sergio Heras
- Es Noticia: Aldama presenta el sobre con los 250 millones de dólares en la Audiencia NacionalJuan Pablo Polvorinos repasa toda la actualidad centrada en cómo Aldama ha presentado el sobre con los 250 millones de dólares de PDVSA.
- Editorial de Juan Pablo: Pánico en el PSOE. Aldama entrega el sobreJuan Pablo Polvorinos analiza las consecuencias de la maniobra del cabecilla de la trama Koldo y que pone en el punto de mira de la Audiencia al PSOE.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: El caos ferroviario vuelve a colapsar AtochaGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: 'Casi ninguna verdad' y alergias primaveralesJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué medidas son necesarias para evitar el golpe de la inflación?Luis F. Quintero, acompañado de Leticia Vaquero y José María Rotellar analizan qué medidas para paliar la subida de precios.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad del corazón.
- Mundo Natural: Contorno de ojos MediterráneusBeatriz de la Torre habla de este producto de Mundo Natural.
- Hablemos con...: Marina de la Torre por 'Auto destrucción woke: Auge y declive de los cultos posmodernos'Federico e Isabel González entrevistan a Marina de la Torre, creadora de contenido y articulista.
- Suscríbase a los podcast