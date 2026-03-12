Editorial de Juan Pablo: Caos y descoordinación: Sánchez paralizado

Últimos audios
- Futbol es Radio; el Madrid vuelve a ser el Madrid ante el City en la ChampionsSergio Valentín modera la tertulia con Juanma Rodríguez, Sergio Heras y Alfredo Somoza
- Editorial de Juan Pablo: Caos y descoordinación: Sánchez paralizadoJuan Pablo Polvorinos analiza la inacción del Gobierno que sigue sin aplicar medida alguna contra los efectos económicos de la guerra en Irán.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos analiza y comenta toda la actualidad.
- Es Noticia: El Gobierno sigue sin tomar medidas por el alza de preciosJuan Pablo Polvorinos analiza y comenta toda la actualidad nacional e internacional.
- Madrid es Noticia: Espinar a Ayuso: "Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago y quédese allí de una puñetera vez"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Semana de la Educación y Mejor perro del añoJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Gustavo Martínez explica por qué "el panorama económico es desolador"Luis F. Quintero y su equipo analizan los problemas estructurales de la economía mundial.
- Belleza: Boba ClubIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Sofía Solano, fundadora de Boba Club.
- Belleza: Montenegro BeautyIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Nicolás Montenegro. director de Montenegro Beauty.
- Crónica Rosa: Actrices frente a influencersIsabel comenta la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
