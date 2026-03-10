Editorial de Juan Pablo: Impuestos si. Ayudas no

Últimos audios
- Fútbol esRadio: Joan Laporta ataca al Real Madrid por el caso NegreiraTertulia con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Guillermo Domínguez e Isidoro San José.
- Es Noticia: Sánchez comparecerá en el Congreso para hablar de IránJuan Pablo Polvorinos analiza y comenta los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional.
- Editorial de Juan Pablo: Impuestos si. Ayudas noJuan Pablo Polvorinos analiza la negativa de Sánchez a rebajar impuestos para paliar las consecuencias de la guerra de Irán como sí ha hecho Portugal.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Madrid se resiste al registro de objetores del abortoGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: LuzMadrid y Hostelería madrileñaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Con Ánimo de Lucro: ¿Qué tendría que hacer el Gobierno ante una nueva crisis por la guerra de Irán?Luis F. Quintero y su equipo analizan las medidas que protegerían a los españoles ante la crisis que se avecina.
- Los Libros: Luis Landero publica 'Coloquio de invierno'Isabel habla con Andrés Amorós del libro 'Coloquio de invierno', la nueva novela de Luis Landero.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: La hoja de ruta de Ester Expósito y Mbappé: de París al aeropuerto de Madrid en jet privadoIsabel González comenta la actualidad del corazón con Daniel Carande, Paloma Barrientos y Bea Miranda.
