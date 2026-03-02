Editorial de Juan Pablo: Zapatero reconoce que enchufó a sus hijas

Últimos audios
- Madrid es Noticia: La izquierda madrileña en contra de la eliminación del tirano iraníGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en cómo la izquierda está en contra de la operación que ha terminado con el tirano de Irán.
- Fútbol esRadio: La UEFA prepara un castigo inminente al Barcelona por el caso NegreiraTertulia presentada por Sergio Valentín. Con Luis Herrero, José Luis Garci y Jaime Ugarte.
- Con Ánimo de Lucro: EEUU e Israel atacan IránLuis F. Quintero y su equipo analizan las consecuencias de la guerra de Irán.
- Es Noticia: Zapatero reconoce que enchufó a sus hijas en el caso Plus UltraJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la comparecencia de Zapatero en el Senado por el rescate de Plus Ultra.
- Editorial de Juan Pablo: Zapatero reconoce que enchufó a sus hijasJuan Pablo Polvorinos analiza la última hora en Oriente Medio, mientras en el Senado Zapatero ha negado relación alguna con el rescate de Plus Ultra.
- Kilómetro Cero: Cleopatra inmersiva y "El escondido y la tapada"Jaume Segalés habla de la exposición inmersiva sobre Cleopatra y de una de las obras menos conocidas de Calderón de la Barca.
- Qué me pasa doctor: Así salvó a vida el doctor Olmeda a un recortador tras una cornada en la femoralEl doctor Olmeda explica cómo salvó la vida al recortador ‘El Peta’ tras una cornada en la femoral en San Sebastián de los Reyes.
- Recetuits: Dulces de cuaresmaAlberto González nos habla de los típicos dulces de cuaresma como las torrijas, los buñuelos, los roscos fritos o la farinosa de cabello de ángel.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Juan Carlos I dice "voy a acabar ganando" y Federico le responde: "¿A quién?"Federico e Isabel comentan con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno las últimas declaraciones del rey emérito y la gala de los Premios Goya.
