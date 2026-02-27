Editorial de Juan Pablo: La advertencia de Felipe VI a Juan Carlos

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: María Jesús Montero no renuncia a presentar los PresupuestosLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Carmen Tomás los planes del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Estrenos: "Scream 7" y "Los miserables. El origen" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Juan López, el octogenario con cuerpo de atleta de 30 años, al que estudian los científicosLuis Herrero entrevista a Juan López García, maratoniano de 82 años.
- Editorial Luis Herrero: El Gobierno se abre a trocear el decreto del escudo socialLuis Herrero analiza las palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.
- Futbol es Radio: Real Madrid - Manchester City en la ChampionsSergio Valentín modera la tertulia con Dani Blanco, Guillermo Domínguez, Sergio Heras y Gonzalo Heredero
- Es Noticia: ¿Volverá Juan Carlos I a España?Juan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la posible vuelta del rey emérito a España y la postura de Zarzuela.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Editorial de Juan Pablo: La advertencia de Felipe VI a Juan CarlosJuan Pablo Polvorinos analiza el matiz de Zarzuela que puntualizan que si el Emérito quiere volver debería fijar su residencia fiscal en España.
