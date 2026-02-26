Editorial de Juan Pablo: Pedro Sánchez ataca a esRadio

Últimos audios
- Es Noticia: Pedro Sánchez insulta a Libertad Digital y esRadioJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en los insultos de Pedro Sánchez a esta casa tras publicar su dolencia cardiovascular.
- Editorial de Juan Pablo: Pedro Sánchez ataca a esRadioJuan Pablo Polvorinos analiza la respuesta del presidente a la exclusiva de LD sobre la dolencia cardíaca por la que se trata en el Ramón y Cajal.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: La alcaldesa socialista de Getafe se gasta 1,5 millones de euros en protocolo, comilonas y regalosGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Yolanda Díaz se despide, pero no tiene nada que celebrarLuis F. Quintero y su equipo analizan los efectos de las políticas de Yolanda Díaz.
- Kilometro Cero: Manifestación de autónomos y concierto "Lucha de Gigantes"Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Tertulia de Federico: Crisis en Vox Murcia tras el caso Ortega SmithFederico analiza con Carlos Cuesta y Quirós cómo la dirección de Vox baraja sustituir en Murcia a José Ángel Antelo por ser cercano a Ortega Smith.
- La Bolsa 26/02/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Belleza: 'Unicled White Smile 5.0': lo último en blanqueamiento dental en casaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con el equipo de Unicskin sobre este novedoso tratamiento.
- Crónica Rosa: Alejandra Rubio se estrena como novelista con una historia sobre "el descubrimiento del amor"Federico e Isabel comentan la actualidad el corazón con Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar.
