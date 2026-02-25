Editorial de Juan Pablo: La salud de Sánchez incomoda al gobierno

Últimos audios
- Reportaje: Cuatro años de guerra en Ucrania: ¿Qué pasó en febrero de 2022 y qué pasa ahora?Luis Herrero analiza la situación en Ucrania junto a Àngels Hernández y la ucraniana Anna Palatkina.
- Las noticias de Herrero: La guerra de Ucrania cuatro años despuésLuis Herrero entrevista a Anna Palatkina, presidenta de la Asociación Patriótica de Ucranianos en España "Volya".
- Editorial Luis Herrero: Yolanda Díaz anuncia que no será candidataLuis Herrero analiza el anuncio de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.
- Fútbol esRadio: La clasificación del Atlético de Madrid y la previa del Madrid sin MbappéTertulia presentada por Sergio Valentín. Hoy con Sergio Heras, Dani Blanco, Alfredo Somoza e Isidoro San José.
- Editorial de Juan Pablo: La salud de Sánchez incomoda al gobiernoJuan Pablo Polvorinos analiza la negativa del Gobierno a contestar por la salud del presidente, aunque Moncloa no desmiente la información de LD.
- Es Noticia: El Gobierno responde con insultos a las preguntas sobre la salud del presidenteJuan pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo el Gobierno que presume de trasparencia insulta a LD por su información sobre Sánchez.
- Boletín de las 15:00Juan pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: El Vaticano confirma la visita de León XIV a España del 6 al 12 de junioGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Manifestación del sector primario madrileñoJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: España necesita una 'motosierra' para acabar con la burocraciaLuis F. Quintero y su equipo analizan el impacto del entramado burocrático.
