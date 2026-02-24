Últimos audios
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: La caída del Mencho abre una nueva lucha de poder entre los cártelesLuis Herrero entrevista a Anabel Hernández, escritora y periodista de investigación mexicana.
- Editorial Luis Herrero: Abascal rechaza el decálogo del PP para pactar con VoxLuis Herrero analiza las negociaciones entre PP y Vox.
- Es Noticia: Nueva cortina de humo de Sánchez, ahora con el 23-FJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la cortina de humo de Pedro Sánchez desclasificando los documentos del 23-F.
- Fútbol esRadio: La UEFA deja sin jugar a Prestiani ante el Real MadridTertulia con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Luis Colom y David Vinuesa.
- Editorial de Juan Pablo: Desclasifiquemos los vuelos del falcon, Leire, Plus Ultra...Juan Pablo Polvorinos analiza la maniobra de despiste de Moncloa, mientras la ciudadanía clama por una vivienda, un sueldo digno o llegar a fin de mes
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Realmente los españoles somos cada vez más ricos?Luis F. Quintero y su equipo analizan los desajustes económicos de España.
- Kilometro Cero: Empadronamiento para viviendas protegidas y 5º Festival de Zarzuela y ÓperaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Madrid es Noticia: El alcalde de Móstoles acusa a Sánchez de "montar una gran mentira"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Suscríbase a los podcast