Editorial de Juan Pablo: Pedro Sánchez enfermo: Su peligrosa dolencia

- Fútbol esRadio: El Real Madrid cede el liderato tras perder en PamplonaTertulia presentada por Sergio Valentín. Hoy, con Luis Herrero, José Luis Garci y Jaime Ugarte.
- Editorial de Juan Pablo: Pedro Sánchez enfermo: Su peligrosa dolenciaJuan Pablo Polvorinos analiza la dolencia que sufre el presidente y que le obliga a tratarse en secreto en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
- Madrid es Noticia: Vox propone rebajas fiscales a españolesJesús Sánchez repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Hammershøi en el ThyssenJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: "El beneficio es el oxígeno de la empresa"Vicente Cancio, presidente de Junior Achievement, reivindica en Con Ánimo de Lucro el emprendimiento como motor económico y social.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Qué me pasa, doctor: Caos en atención primaria: "10 minutos por paciente no bastan; hacemos jornadas de 24 horas"Federico, Isabel y el Dr. Enrique de la Morena hablan con la doctora Eva Díez, médico de familia en Villaverde Bajo.
- Recetuits: Makoto, con Elías MurcianoFederico y Alberto Fernández hablan con el chef Elías Murciano.
- Crónica Rosa: Federico: "El caso del príncipe Andrés es una red de poder y dinero que representa al mal"La Crónica Rosa de Es la Mañana ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
