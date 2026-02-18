Últimos audios
- Futbol es radio; el Madrid gana en Lisboa con el racismo de trasfondoSergio Valentín modera la tertulia con Alfredo Somoza, Sergio Heras e Ignacio Escudero
- Editorial de Juan Pablo: ¿Encubrió Marlaska al DAO?Juan Pablo Polvorinos analiza la reacción del ministro del Interior que asegura que desconocía la agresión y pone su cargo en manos de la víctima.
- Es Noticia: ¿Encubrió Marlaska el caso del DAO?Juan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la dimisión del DAO de la Policía tras una acusación de violación.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: Las empresas, de nuevo en el disparadero del GobiernoLuis F. Quintero y su equipo analizan los nuevos ataques del Gobierno a las empresas.
- Madrid es Noticia: Almeida: "Es asombroso que la dimisión del DAO no tenga responsabilidad política para Marlaska"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: 'La última noche con mi hermano'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Hablemos con...: Alfonso Reyes por 'Huevos con patatas'Federico habla con Alfonso Reyes, que presenta 'Huevos fritos con patatas': un alegato contra el ruido y las consignas vacías desde el sentido común.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Un mes después, Isabel Preysler presta su apoyo a Julio IglesiasFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Alaska y Beatriz Cortázar.
