Editorial de Juan Pablo: Para el PSOE el burka es expresión de libertad

- Es Noticia: Para el PSOE el burka es "expresión de libertad"Juan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en el rechazo del Gobierno a prohibir el burka en España.
- Editorial de Juan Pablo: Para el PSOE el burka es expresión de libertadJuan Pablo Polvorinos analiza la reacción del Gobierno ante la ley de Vox que debate hoy el Congreso para prohibir su uso en espacios públicos.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ayuso cesa a su consejero de Educación en media polémica por la ley de universidadesGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Adicción al juego y Discovery CenterJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué esconde el fondo soberano de Sánchez?Luis F. Quintero y su equipo analizan la realidad del fondo soberano anunciado por Sánchez.
- Enrique Rojas | El secreto del equilibrio mental y la felicidadEnrique Rojas explica cómo la sobreinformación, la dopamina y la falta de voluntad influyen en la crisis de salud mental y el aumento del divorcio.
- Los Libros: 'El asesinato de Cecily Thane' inédita hasta ahora en españolFederico y Andrés Amorós comentan el libro El asesinato de Cecily Thane, escrito por Harriette Ashbrook.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Se recrudece la guerra entre los Campos-Flores-MatamorosFederico e Isabel comentan toda la actualidad con Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
