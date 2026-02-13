Editorial de Juan Pablo: Oscar López: La ignominia y la indecencia

Últimos audios
- Es Noticia: La indecencia de Óscar LópezJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Óscar López culpa del batacazo del PSOE en Aragón al fallecido Lambán.
- Fútbol esRadio: recital del Atlético de Madrid ante el BarcelonaTertulia con Sergio Valentín, Dani Blanco, David Vinuesa y Gonzalo Heredero.
- Editorial de Juan Pablo: Oscar López: La ignominia y la indecenciaJuan Pablo Polvorinos analiza la equidistancia con la que el Gobierno ha reaccionado al ataque de Óscar López a Javier Lambán y que ha criticado Page.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: El Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF para los caseros que suban el alquilerGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: "Riesgo" - Festival de Circo de la Comunidad de MadridJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿A qué se debe el desastre de la vivienda en Cataluña?Luis F. Quintero y su equipo analizan los problemas del mercado de la vivienda.
- ''Robocop 2' (1990), o las películas para mayores que nos tragábamos de niñosJuanma González y Dani Palacios analizan junto a CineActual este satírico filme de acción disponible en el último podcast de Par-Impar en esRadio.
- Por fin es viernes: 'Cumbres Borrascosas', pasión sin químicaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
