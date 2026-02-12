Editorial de Juan Pablo: El fraude de los papeles para todos

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: El fraude de los papeles para todosJuan Pablo Polvorinos analiza cómo Sánchez convierte la inmigración en un problema.
- Madrid es Noticia: Ayuso estalla en la Asamblea: "Son unos tristes y frustrados"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: Capitulaciones matrimoniales y suplementaciónJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Así cuidan Óscar Puente y Pedro Sánchez de los trenes en EspañaLuis F. Quintero y Fernando Pinto, profesor de la URJC, analizan las diferencias entre el discurso de Sánchez y la realidad de la red ferroviaria.
- Belleza: Mitos del retinolFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con David Fernández, director de RoC en España.
- Belleza: Sonovein, ultrasonidos de alta intensidad para eliminar varicesFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con el Dr. Luis Izquierdo Lamoca, especialista en cirugía vascular.
- Las cosas de Palacios: Ktulu y la distorsión como forma de resistenciaDani Palacios celebró los 30 años de Confrontación de Ktulu y convirtió la madrugada en una descarga industrial sin concesiones.
- El Resplandior: Vivir y morir en L.A. La ciudad que el cine convirtió en mitoJuanma González viajó a Los Ángeles a través del cine: de Pacino y De Niro a La La Land y Nightcrawler, luces y sombras de Hollywood.
- Notas (musicales) a pie de página: San Valentín sin azúcar. Canciones para amar… y para odiarIsaac Vizcaíno abrió el corazón sin filtro: del romanticismo al despecho, banda sonora perfecta para sobrevivir al 14 de febrero.
- El Primer Palo (11/02/2026); Cuestión de coco; el caso de Ronald AraujoEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos acerca al caso del jugador del Barcelona
