Editorial de Juan Pablo: Begoña Gómez desobedece a la justicia

Últimos audios
- Fútbol esRadio: Hay caso Dani Carvajal en el Real MadridTertulia con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Sergio Heras y Guillermo Domínguez.
- Es Noticia: El juez Peinado exige a Interior que detalle los viajes de Begoña Gómez a República DominicanaJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la investigación judicial del caso de Begoña Gómez.
- Editorial de Juan Pablo: Begoña Gómez desobedece a la justiciaJuan Pablo Polvorinos analiza la última maniobra del juez Peinado mientras la mujer del presidente sigue sin colaborar con la justicia.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez condena a España a la pobreza con el ingreso mínimoLuis F. Quintero y su equipo analizan cómo el Gobierno ha creado un país de subsidiados.
- Madrid es Noticia: Mónica García lanza su "ley anti-Madrid"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: La transformación del sector bancarioJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Libros: 'Cartas a Teresa' de Jorge GuillénFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Cartas a Teresa, la correspondencia sostenida entre Jorge Guillén y su hija Teresa.
- Crónica Rosa: Hablamos con Tamara Gorro: superada con la situaciónFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Suscríbase a los podcast