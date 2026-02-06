Últimos audios
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: El temporal sigue azotando Andalucía con 7.500 desalojados y una mujer muerta en MálagaLuis Herrero entrevista a Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
- Editorial Luis Herrero: La exedil de Móstoles denunciará al alcalde por presunto acoso sexualLuis Herrero analiza el presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de Móstoles.
- El Primer Palo (05/02/2026): Coche escobaDani Blanco repasa las noticias del día
- El Primer Palo (05/02/2026): Al infierno con los TattagliaRichard Dees desgrana los medios de comunicación
- Fútbol es Radio: El Atlético de Madrid impresiona ante el BetisTertulia con Sergio Valentín, Dani Blanco, Gonzalo Heredero y Guillermo Domínguez.
- Es Noticia: La UCO encuentra las pruebas de la trama de corrupción de la Operación LeireJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la información de LD sobre las pruebas encontradas por la UCO.
- Editorial de Juan Pablo: Caso Leire: "Está saliendo la de Dios"Juan Pablo Polvorinos analiza la exclusiva de LD que desvela que la UCO tiene información de Vicente Fernández que acredita la trama corrupta de Leire
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
