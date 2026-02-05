Menú
Editorial de Es Noticia

Editorial de Juan Pablo: Salazar pone en evidencia a Sánchez

Juan Pablo Polvorinos analiza el paso de Paco Salazar por el senado donde ha reconocido que el PSOE no pidió su renuncia tras las denuncias de acoso.

