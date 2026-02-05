Editorial de Juan Pablo: Salazar pone en evidencia a Sánchez

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: Encuestas internas del PP en Aragón auguran una catástrofe para el PSOELuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández y Maite Loureiro la campaña electoral en Aragón.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: El juicio del crimen del canónigo de la catedral de Valencia destapa su doble vidaLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "El jardinero y la muerte"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan del libro de Georgui Gospodínov de la editorial Impedimenta.
- Efeméride: Se cumplen 400 años del nacimiento de Madame de Sévigné, la cronista brillante del siglo XVIILuis Herrero y Esther Nieto rememoran la vida de una de las grandes figuras literarias de la Francia de Luis XIV.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Los animales no heredan pero cada vez condicionan más patrimoniosLuis Herrero entrevista a Olga Ortiz, abogada especializada en Derecho de Familia.
- Editorial Luis Herrero: Andalucía en alerta máxima por la borrasca LeonardoLuis Herrero analiza la última hora del temporal que azota España.
- Endrick se sale en el Lyon: ¿hizo bien Xabi Alonso?Tertulia con Sergio Valentín, David Vinuesa, Luis Colom y Alfredo Somoza.
- Es Noticia: Salazar dice que "no le suena" que el suegro de Sánchez financiara sus primariasJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la comparecencia de Paco Salazar en el Senado.
- Suscríbase a los podcast