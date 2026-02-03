Editorial de Juan Pablo: Sánchez deja en evidencia a Yolanda

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez deja en evidencia a YolandaJuan Pablo Polvorinos analiza cómo el Gobierno ha terminado troceando el decreto ómnibus, a pesar de que Sumar sostenían que no iban a rectificar.
- Madrid es Noticia: Madrid contra el modelo de financiación "pactado con Waterloo"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Manuel Leyes: Cuando se rompe un cruzado también hay una lesión cerebralLa pandemia del ligamento cruzado y los retos reales de la recuperación deportiva. La importancia del tiempo y la mente tras una cirugía de rodilla.
- Kilometro Cero: FESTILIJ-3CJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Lo que no cuenta Sánchez sobre la inmigraciónLuis F. Quintero y su equipo analizan los costes ocultos de la inmigración ilegal.
- Libros: 'Despedidas' el último libro de Julian BarnesFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Despedidas.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Astrid Gil-Casares, la española que aparece en los papeles de EpsteinFederico e Isabel comentan la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: ZP, borrado de la campaña en Aragón, podría reaparecer en el AteneoFederico analiza con Rosana Laviada, Raúl Vilas y Francisco Rosell como Zapatero desaparece en la estrategia electoral del PSOE.
- Federico entrevista a David AlandeteFederico entrevista a David Alandete, que presenta su nuevo libro, Objetivo Venganza.
