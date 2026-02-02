Editorial de Juan Pablo: Zapatero en graves apuros

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: Alegría podría lograr el peor resultado de la historia del PSOE en AragónLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas las encuestas en Aragón.
- Tertulia cultural: Muere Fernando Esteso a los 80 añosLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la carrera del actor.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Leo, un niño sevillano con Piel de Mariposa, pide acceso a un medicamento ya aprobado en EuropaLuis Herrero entrevista a Lidia Osorio, madre de Leo.
- Editorial Luis Herrero: El PSOE se hunde en Aragón, pero Azcón tendrá que pactar con VoxLuis Herrero analiza las últimas encuestas en Aragón.
- El Real Madrid gana, pero siembra más dudasTertulia con Sergio Valentín, Luis Herrero, José Luis Garci, Jaime Ugarte e Isidoro San José.
- Es Noticia: La relación de Zapatero con el rescate de Plus UltraJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en las revelaciones sobre Zapatero y la comparecencia de Feijóo en el Congreso.
- Editorial de Juan Pablo: Zapatero en graves apurosJuan Pablo Polvorinos analiza las últimas revelaciones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y la implicación del expresidente Zapatero.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume la actualidad.
