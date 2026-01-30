Editorial de Juan Pablo: Semana bochornosa

Últimos audios
- Fútbol esRadio: José Mourinho vuelve al Santiago BernabéuSergio Valentín presenta Fútbol esRadio junto a Dani Blanco, Gonzalo Heredero y Luis Colom.
- Editorial de Juan Pablo: Semana bochornosaJuan Pablo Polvorinos analiza la actuación de nuestros políticos con respecto al accidente de Adamuz, mientras el ejemplo lo han marcado las víctimas.
- Es Noticia:: Sánchez y Puente no acuden al funeralJuan Pablo Polvorinos repasa toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Más Madrid no acude al acto de recuerdo de las víctimas del Holocausto en la AsambleaGonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- 'La vida alegre' (1987) con Vanesa Romero, Paloma Tejero y el "Colomoverso"En compañía de la actriz y directora Vanesa Romero y la productora Paloma Tejero conversamos de la comedia La vida alegre.
- Kilometro Cero: Certamen de Dibujo Gregorio PrietoJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Las oscuras consecuencias del desastre del dólar, con Gustavo Martínez‘Con Ánimo de Lucro’ profundiza en la debilidad de la economía global.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'Marty Supreme'Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Federico entrevista a Hernández ManchaFederico entrevista al que fuera presidente de AP: "Si viera que Abascal gana de una tacada a Sánchez, le votaría, pero no lo veo".
- Suscríbase a los podcast