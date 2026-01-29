Menú
Editorial de Juan Pablo: Aldama desvela que Delcy pagó al PSOE

Juan Pablo Polvorinos analiza al declaración del empresario que hoy ha intentado implicar al ministro Torres también en la trama de hidrocarburos.

