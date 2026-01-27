Editorial de Juan Pablo: La Audiencia Nacional investiga a Oscar Puente

Últimos audios
- Es Noticia: La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente de AdamuzJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo la Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Puente por el accidente de Adamuz.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Editorial de Juan Pablo: La Audiencia Nacional investiga a Oscar PuenteJuan Pablo Polvorinos analiza la decisión judicial tras la última comparecencia exculpatoria del Ministro que ha anunciado las ayudas a las víctimas.
- Con Ánimo de Lucro: La "bomba de relojería" de las pensionesLuis F. Quintero y su equipo analizan cómo la política del Gobierno empobrece a los trabajadores.
- Madrid es Noticia: El paro baja en Madrid en 57.300 personas en 2025Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: 'Liderar con magia'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Los Libros: 'La gata'Federico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro La gata de Colette.
- Tertulia de Federico: Sánchez regulariza ilegales de forma masiva que podrán votar en municipalesFederico analiza con Dieter Brandau y Rosell la regularización masiva de inmigrantes ilegales pactada entre Sánchez y Podemos.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad
