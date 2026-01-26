Editorial de Juan Pablo: Puente cazado. Mintió sobre la vía

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: La CIAF apunta a la rotura de la soldadura como principal causa del accidente de AdamuzLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Marisol Hernández y Raúl Vilas las palabras de Ignacio Barrón.
- Tertulia cultural: "Hamnet", la película sobre el hijo de ShakespeareLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la película dirigida por Chloé Zhao.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Sanidad alcanza un acuerdo para desbloquear el nuevo Estatuto MarcoLuis Herrero entrevista a José María Soto, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
- Editorial Luis Herrero: ERC y Junts exigen dimisiones por el caos en RodaliesLuis Herrero analiza las peticiones de los partidos independentistas.
- Fútbol esRadio: El Real Madrid impresiona en VillarrealTertulia con Sergio Valentín, Isidoro San José, Luis Herrero, Jaime Ugarte y José Luis Garci.
- Es Noticia: Las mentiras de Puente sobre el accidente de AdamuzJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo la prensa ha dejado en evidencia al ministros sobre el accidente de Córdoba.
- Editorial de Juan Pablo: Puente cazado. Mintió sobre la víaJuan Pablo Polvorinos analiza cómo el ministro recurre al "bulo" para tapar que la renovación de la vía no fue completa como había apuntado.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
