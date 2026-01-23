Editorial de Juan Pablo: La vía se partió. Puente acorralado

Últimos audios
- Estrenos: "Hamnet" y "Sin piedad" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Más de 400 camiones embolsados en Zamora y los supermercados alertan de desabastecimientoLuis Herrero entrevista a Dulsé Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
- Editorial Luis Herrero: Marlaska asegura que la Guardia Civil llegó al segundo tren a las 20:15 horasLuis Herrero analiza la última hora del accidente ferroviario.
- Fútbol esRadio: ¿El Real Madrid confirmará las buenas sensaciones ante el Villarreal?Tertulia con Sergio Valentín, Dani Blanco, Guillermo Domínguez y Gonzalo Heredero.
- Editorial de Juan Pablo: La vía se partió. Puente acorraladoJuan Pablo Polvorinos analiza la cronología de la tragedia filtrada por el Gobierno donde se omiten datos relevantes sobre cómo se encontró el Alvia.
- Es Noticia: La vía se partió. Puente acorralado.Juan Pablo Polvorinos repasa toda la actualidad.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ayuso: "No vamos a acusar al Gobierno de asesinos"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
