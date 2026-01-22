Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: Puente se enreda: "Vías seguras aunque cuesten vidas"Juan Pablo Polvorinos analiza las explicaciones del ministro de Transportes sobre el accidente de Adamuz que apuntan a las vías como posible causa.
- Madrid es Noticia: Ayuso acusa al Gobierno de imponer la "ley del silencio"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Toda la verdad sobre el acuerdo UE-MercosurLuis F. Quintero y su equipo analizan el acuerdo UE-Mercosur.
- Kilometro Cero: NomadIA DigitalJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Belleza: Sclinic, dermatología clínica y estéticaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con las Doctoras Segurado y Castellanos.
- Boletín de las 12:00Noelia Batista resume toda la actualidad.
- Belleza: Studio AranoaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Ignacio Aranoa, director de Studio Aranoa.
- La República de los Tonnntos: Reacciones el accidente de AdamuzSanti González comenta las sorprendentes declaraciones de la reina Letizia desde Adamuz.
- Federico a las 8: Óscar Puente es incapaz de explicar y resolver el caos ferroviarioFederico analiza la comparecencia de Óscar Puente que se escudó con técnicos para no explicar las verdaderas causas del accidente.
- Crónica Rosa: Julio Iglesias denuncia la indefensión de la justicia españolaFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos y Emilia Landaluce
