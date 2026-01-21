Editorial de Juan Pablo: 43 muertos: Puente acusa a los maquinistas

Últimos audios
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: La brecha en la vía dejó muescas en todos los coches del Iryo hasta que colapsóLuis Herrero entrevista a Ramiro Aurín Lopera, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Editorial Luis Herrero: La Guardia Civil dice que quedan "dos desaparecidos por recuperar" del accidenteLuis Herrero analiza la última hora del accidente ferroviario.
- Fútbol esRadio: El Real Madrid golea al Mónaco: ¿flor de un día o un antes y un después?Tertulia con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Ignacio Escudero y Sergio Heras.
- El primer Palo (20/01/2025); El ringJaime Ugarte y Jorge Lera nos traen la actualidad boxística
- Editorial de Juan Pablo: 43 muertos: Puente acusa a los maquinistasJuan Pablo Polvorinos analiza la estrategia del ministro contra los maquinistas de Renfe para justificar el aumento del reporte de incidencias.
- Es Noticia: Los audios entre los trenes y el centro de control en AtochaJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en los audios de las conversaciones entre el Iryo y el Alvia con Atocha tras el accidente.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Puente recorta a 160 km/h la velocidad del AVE Madrid-Barcelona, incumpliendo la promesa de 350 km/hGonzalo Heredero repasa la actualidad de Madrid.
- Kilometro Cero: 'Noche' en el Teatro EspañolJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
