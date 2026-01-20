Editorial de Juan Pablo: Un Oscar Puente señalado siembra la sospecha

Últimos audios
- Fútbol esRadio: "la afición del Real Madrid debe pasar página"Tertulia con Sergio Valentín, Alfredo Somoza, Isidoro San José y Dani Blanco.
- Editorial de Juan Pablo: Un Oscar Puente señalado siembra la sospechaJuan Pablo Polvorinos analiza la reacción del ministro ante la posibilidad de que una deficiencia en la vía pueda haber sido la causa del accidente.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Madrid ofrece todos sus recursos a la Junta de Andalucía tras el accidente de AdamuzGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Jesús Núñez | Violencia, poder y angustia: Vivir encarceladoEl interior de las cárceles españolas. Drogas, violencia y desigualdad. Una conversación incómoda sobre las prisiones.
- Kilometro Cero: 'Festival ACENTO'Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Qué está pasando con la gestión pública?Luis F. Quintero y su equipo analizan el deterioro de las infraestructuras en España.
- Libros: 'Morir en la arena' de Leonardo PaduraFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Morir en la arena de Leonardo Padura, primer cubano en ganar el Premio Princesa de Asturias.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: La guerra Beckham-Peltz que viene de lejosFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos, Beatriz Miranda y Tico Chao.
