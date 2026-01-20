Menú
Editorial de Es Noticia

Editorial de Juan Pablo: Un Oscar Puente señalado siembra la sospecha

Juan Pablo Polvorinos analiza la reacción del ministro ante la posibilidad de que una deficiencia en la vía pueda haber sido la causa del accidente.

Es Noticia

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Juan Pablo Polvorinos analiza la reacción del ministro ante la posibilidad de que una deficiencia en la vía pueda haber sido la causa del accidente.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado