- Fútbol esRadio: ¿Cómo reaccionará el Bernabéu?Tertulia con Sergio Valentín, Gonzalo Heredero, Alfredo Somoza y Guillermo Domínguez.
- Fútbol esRadio: El Bernabéu pita y Arbeloa aclara sus palabrasTertulia con Sergio Valentín, Jaime Ugarte, David Vinuesa y José Luis Garci.
- Editorial de Juan Pablo: Tragedia ferroviaria en Adamuz ¿qué sucedió?Juan Pablo Polvorinos analiza la última hora del accidente ferroviario registrado en el término municipal de Adamuz en Córdoba.
- Es Noticia: Accidente trágiico en la alta velocidadJuan Pablo Polvorinos cuenta la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos cuenta la última hora del accidente ferroviario.
- Madrid es Noticia: Almeida traslada su pésame a las familias de los fallecidosGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Kilometro Cero: El legado español en NorteaméricaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: El desastre de los trenes de Óscar PuenteLuis F. Quintero y su equipo analizan la gestión de Puente al frente del Ministerio de Transportes.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: Madrid FusiónFederico y Alberto hablan con Benjamín Lana, director de Madrid Fusión.
