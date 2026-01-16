Editorial de Juan Pablo: Sánchez finge que trabaja

Últimos audios
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Cómo funciona la repulsión súbita a la parejaLuis Herrero entrevista a Lidia Ortiz Zárate, ingeniera biomédica experta en Neurociencia.
- Editorial Luis Herrero: Despreciable ataque de Podemos a María Corina MachadoLuis Herrero analiza las reacciones a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado.
- Es Noticia: Todos los anuncios de Sánchez, ¿para qué?Juan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en los anuncios de Sänchez esta semana para no habler de la corrupción.
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez finge que trabajaJuan Pablo Polvorinos analiza cómo Sánchez simula acción política en lugar de materializarla multiplicando anuncio y fomentando debates estériles.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: Ayuso reúne a su Gobierno en Manzanares El RealGonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez promete un nuevo fondo soberano… que es una gran mentiraLuis F. Quintero y su equipo analizan el fondo soberano anunciado por Sánchez.
- Kilómetro Cero: Ejercicio físico tras las NavidadesJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- El Primer Palo (16/01/2026); programa completo: Análisis de la derrota del Madrid en CopaTertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadan y Sergio Fernández
