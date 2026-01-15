Editorial de Juan Pablo: La corrupción sigue ahí

Últimos audios
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Efeméride: Un día como hoy falleció Teresa CabarrúsLuis Herrero y Esther Nieto recuerdan la figura de la española de Carabanchel que acabó con el Reinado del Terror en Francia.
- Las noticias de Herrero: La juez decreta el desahucio de Belorado: las ex monjas tienen un mes para irse del monasterioLuis Herrero entrevista a Jesús Bastante, periodista de Religión Digital.
- Editorial Luis Herrero: Trump se reúne con María Corina Machado tras elogiar a Delcy RodríguezLuis Herrero analiza el encuentro entre la líder opositora venezolana y el presidente estadounidense en la Casa Blanca.
- Fútbol esRadio: ¿Qué está pasando? El Real Madrid toca fondo en AlbaceteTertulia con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Ignacio Escudero e Isidoro San José.
- Es Noticia: La corrupción señala ahora a ZapateroJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en las acusaciones del hijo de Ábalos sobre Zapatero y lo dicho por Aldama.
- Editorial de Juan Pablo: La corrupción sigue ahíJuan Pablo Polvorinos analiza la última hora sobre el caso de los amaños que salpica a Cerdán y Acciona, mientras Montero defiende a la Sepi
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: La UE obliga al Gobierno a incluir a Madrid en la gigafactoría de IAGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: El trilerismo del Gobierno con la financiación autonómicaLuis F. Quintero y su equipo analizan las trampas del Gobierno con la financiación autonómica.
