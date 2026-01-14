Editorial de Juan Pablo: Ministras a bofetones

Últimos audios
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Trump ve "inaceptable" cualquier opción que no pase por la anexión de Groenlandia a EEUULuis Herrero entrevista a Ramón Larramendi, español que lleva 40 años viviendo en Groenlandia.
- Editorial Luis Herrero: El PP ve el sistema de financiación como una "traición a los españoles"Luis Herrero analiza el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- Fútbol esRadio: ¿Arbeloa y Pintus solucionarán los problemas del Real Madrid?Sergio Valentín comenta la actualidad junto a Alfredo Somoza, Sergio Heras y David Vinuesa
- Es Noticia: Los ministros de Sumar contra los ministros del PSOE y viceversaJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la enésima crisis interna del Gobierno de Pedro Sánchez.
- Editorial de Juan Pablo: Ministras a bofetonesJuan Pablo Polvorinos analiza el coche público entre Yolanda Díaz e Isabel Rodríguez por la última iniciativa de Sánchez en materia de alquiler.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- El Primer Palo (13/01/2026); programa completo: Presentación de Arbeloa como técnico Del Real MadridTertulia con Paco Rabadán, Látigo Serrano, Alfredo Somoza y María Trisac
- Madrid es Noticia: La Comunidad de Madrid no aceptará un modelo de financiación para las CCAAGonzalo Heredero repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
