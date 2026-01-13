Editorial de Juan Pablo: Abascal se indigna con Feijoo

Últimos audios
- Fútbol esRadio: Xabi Alonso, cesado como entrenador del Real MadridTertulia con Sergio Valentín, Juanma Rodríguez, Ignacio Escudero y Luis Colom.
- Juan Pablo Polvorinos entrevista a la activista iraní Nilufar SaberiJuan Pablo Polvorinos entrevista a la activista iraní Nilufar Saberi en Es Noticia.
- Es Noticia: Abascal se indigna con FeijóoJuan Pablo Polvorinos repasa toda la actualidad.
- Editorial de Juan Pablo: Abascal se indigna con FeijooJuan Pablo Polvorinos analiza la respuesta de Vox ante el hecho de que Feijóo vaya a reunirse con Sánchez en plenas negociaciones en Extremadura.
- Madrid es Noticia: Madrid amenaza con no participar en la reunión de financiaciónGonzalo Heredero analiza y comenta toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Kilometro Cero: Microteatro cumple 15 añosJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Con Ánimo de Lucro: Nuevo ataque de Sánchez contra los propietarios de viviendaLuis F. Quintero y su equipo analizan la crisis de la vivienda y el último anuncio del Gobierno.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda a actualidad.
- Libros: 'Amor y sexo en España contado para escépticos'Federico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Amor y sexo en España contado para escépticos, de Juan Eslava Galán.
- Hablamos con Perla Della Nave sobre Vericat, con nueva clínica en BilbaoFederico e Isabel González hablan con Perla Della Nave, directora de la clínica Vericat, con nueva clínica en Bilbao.
