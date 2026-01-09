Editorial de Juan Pablo: La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero

Últimos audios
- Editorial de Juan Pablo: La Audiencia Nacional abre diligencias contra ZapateroJuan Pablo Polvorinos analiza la decisión de la Audiencia en el día en el que el Gobierno ha presentado su modelo de financiación autonómica.
- Madrid es Noticia: Montero premia a Cataluña y castiga a MadridSara Becerro analiza comenta toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: Así impide el Gobierno la contratación de inmigrantesLuis F. Quintero y su equipo analizan las trabas para la inserción laboral de población inmigrante.
- Kilometro Cero: Taxis madrileños, novedades y peticionesJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'Rental Family', "interpretada grandiosamente por Brendan Fraser"Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- El Primer Palo (08/01/2026); programa completo: El Real Madrid pasa a la final de la SupercopaTertulia con Paul Tenorio, Sergio Fernández y María Trisac.
- Crónica Rosa: Rocío Flores rompe su silencio tras la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián MadridIsabel analiza toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno
- Tertulia de Federico: El gobierno fantasea con la idea de un ZP libertadorRosana Laviada analiza la actualidad política y la postura del Gobierno de Sánchez con Venezuela.
