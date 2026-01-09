Menú
Editorial de Es Noticia

Editorial de Juan Pablo: La Audiencia Nacional abre diligencias contra Zapatero

Juan Pablo Polvorinos analiza la decisión de la Audiencia en el día en el que el Gobierno ha presentado su modelo de financiación autonómica.

Es Noticia

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Juan Pablo Polvorinos analiza la decisión de la Audiencia en el día en el que el Gobierno ha presentado su modelo de financiación autonómica.
LD

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado