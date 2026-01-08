Editorial de Juan Pablo: La misteriosa desaparición de Zapatero

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: El chavismo anuncia la liberación de "un número importante" de presos políticosLuis Herrero analiza junto a Luca Costantini y Maite Loureiro las últimas informaciones sobre Venezuela.
- El Primer Palo (07/01/2026); Coche escobaMaría Trisac trae el resto de noticias deportivas del día
- El Primer Palo (07/01/2026): La tertuliaCon Látigo Serrano, Sergio Fernández y María Trisac
- El Primer Palo (07/01/2026); Cuestión de Coco; estudios y deporteEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos trae una nueva sección semanal
- El Primer Palo (07/01/2026); Comentario de Juanma: Atleti o Real deberían retirarse del campo el domingoJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Sucesos: Arranca el juicio contra la madre que tiró a la basura el cadáver de su hijo discapacitadoLuis Herrero analiza con Lorena López Lobo y con el doctor José Miguel Gaona, psiquiatra forense, las novedades del caso.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- El jardín de las delicias: Raimundo MadrazoLuis Herrero y Ayanta Barilli hablan de la exposición sobre el maestro del retrato y la pintura de género en la Fundación Mapfre.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Zara lanza en España un probador de ropa virtual con Inteligencia ArtificialLuis Herrero entrevista a Pablo Manuel García Corzo, experto en Datos, Inteligencia Artificial y Venta Consultiva en T-Systems.
