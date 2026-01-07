Editorial de Juan Pablo: Sánchez se apoca ante Trump

Últimos audios
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Venezuela después de MaduroLuis Herrero entrevista a Karina Sainz Borgo, periodista y escritora venezolana.
- Editorial Luis Herrero: Trump asegura que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleoLuis Herrero analiza las últimas palabras del presidente estadounidense.
- Fútbol es Radio: Empieza la Supercopa de EspañaSergio Valentín comenta toda la actualidad del fútbol con David Vinuesa, Guillermo Domínguez y Luis Colom.
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez se apoca ante TrumpEl presidente evita citar a Estados Unidos o a Donald Trump como ha evitado hasta ahora tachar de dictador a Nicolás Maduro.
- Es Noticia: La postura de Sánchez ante TrumpJuan pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en la situación en Venezuela y la postura de Sánchez y la crisis que vive Irán.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: ¿Cómo nos afecta económicamente la pérdida de libertad?Luis F. Quintero y su equipo analizan la pérdida de libertades en España.
- Madrid es Noticia: Almeida exige al Gobierno "medidas urgentes" contra el uso de armas blancas en MadridGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
