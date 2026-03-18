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Es Noticia: Aldama presenta el sobre con los 250 millones de dólares en la Audiencia Nacional

Juan Pablo Polvorinos repasa toda la actualidad centrada en cómo Aldama ha presentado el sobre con los 250 millones de dólares de PDVSA.

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