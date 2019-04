Albiol reclama al PP más "compañeros" que atraigan a "personas que no son votantes" del partido

En una entrevista en Es la tarde de Dieter, horas después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya calificado a Vox de "ultraderecha", el candidato popular a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha reconocido que contaba con un pacto a la andaluza. "Si Vox podía sumar y garantizar la estabilidad me parecía una opción totalmente válida". No obstante, minutos después, ha criticado tanto la estrategia de los de Santiago Abascal como de Ciudadanos. Ha afirmado que "parecía" que el objetivo de ambos "era comer espacio al PP" más que ganar las elecciones.

García Albiol también se ha referido a la situación de su partido tras el batacazo electoral y ha admitido que están en fase de análisis y que "necesitan días para adaptarse a la nueva situación". A estas palabras, ha añadido que "hay tiempo para armar una oposición potente. Ahí estaremos a la altura de las circunstancias".

Su polémico vídeo electoral

García Albiol ya ha comenzado su carrera a la alcaldía de Badalona de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. Lo ha hecho con un polémico vídeo en el que reniega de su partido. El candidato popular ha defendido esta iniciativa y ha explicado que él tiene la "particularidad de tener el acierto" de gobernar para los que votan y para los que no. "Mi candidatura representa a todos los votantes no solo a los del PP". En este sentido, ha expresado un deseo: "ojalá hubiera más compañeros que tuvieran la virtud de atraer a personas que no son votantes del PP".

Sobre un posible pacto con Vox en Badalona, Albiol ha descartado ese escenario y ha dicho que "es imposible" que los de Santiago Abascal consigan representación en esta localidad. Al tiempo, ha tendido la mano a Ciudadanos. Además, el popular ha querido recordar que "en los últimos 8 años las elecciones municipales en Badalona las está ganando el PP. Gracias al PSOE, que dio sus votos a la CUP, ha estado gobernando la CUP los últimos años. Ha tenido una gestión escandalosa a favor de los presos independentistas".